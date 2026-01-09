Ekonomi ve sosyal hayata dokunan önemli düzenlemelerin yer aldığı yaklaşık 15 maddelik kanun teklifi paketi bugün Meclis yolunda. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında hazırlıkları tamamlanan teklif, milyonlarca emekliyi ve işvereni yakından ilgilendiren maddeler içeriyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NETLEŞİYOR

Teklifin en önemli başlıklarından birini en düşük emekli aylığının yükseltilmesi oluşturuyor. Emekli maaşlarına yapılacak artışa ilişkin nihai rakamın, bugün yapılacak son değerlendirmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Güler’in açıklamasıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak olan düzenleme, Meclis Başkanlığına sunulacak.

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIYOR

Yeni kanun teklifinde işverenleri rahatlatacak bir madde de yer alıyor. Buna göre, mevcut asgari ücret işveren desteğinin 1.270 liraya çıkarılması hedefleniyor. Bu adımın, işletme maliyetlerinin düşürülmesi ve istihdamın korunmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

FAHİŞ SİTE AİDATLARINA "ŞEFFAFLIK" FRENİ

Vatandaşların "kiradan fazla aidat ödüyorum" şikayetleri üzerine hazırlanan düzenleme de Meclis gündemine geliyor. Fahiş site aidatlarının önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan teklife göre:

Demirbaş yenileme, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler önce yönetimlerce projelendirilecek.

Bu projeler için farklı teklifler alınacak ve kat maliklerinin onayına sunulacak.

Onay alınmadan aidat toplanamayacak.

Bu sayede aidat giderlerinin şeffaflaşması ve suistimallerin engellenmesi hedeflenecek.

TARIM ARAZİLERİ İÇİN YENİ HAK

Pakette ayrıca, çeşitli nedenlerle ödeme yapamamış veya başvurusu tamamlanamamış tarım arazisi ve taşınmaz hak sahiplerine yönelik bir düzenleme de bulunuyor. Hak sahiplerine eksik işlemlerini tamamlamaları için yeni bir imkan ve ek süre tanınacak.

Düzenlemelerin TBMM Komisyon süreçlerinin ardından Genel Kurul'da yasalaşması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber