Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, üniversiteler, meslek odaları ve enerji verimliliği danışmanlık şirketleri için 2026 yılı yetki belgesi bedellerinde güncellemeye gidildi.

YETKİ VE YENİLEME BEDELLERİ

Tebliğ kapsamında, ilgili kurum ve şirketlerin ilk kez alacakları yetki belgesi bedeli 75 bin TL olarak belirlendi. Mevcut yetki belgelerini yenilemek isteyen kurum ve şirketlerin ödeyeceği yenileme bedeli ise 31 bin 500 TL oldu.

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKALARI

Düzenleme, enerji verimliliği uygulamalarında görev alacak bireyleri de kapsıyor. Bu doğrultuda, enerji yöneticileri için düzenlenen sertifika bedeli 500 TL olarak tespit edildi.

1 OCAK 2026 İTİBARIYLA GEÇERLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yürütülecek olan yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Tebliğ ile enerji verimliliği kapsamında yürütülecek tüm yetkilendirme ve sertifikalandırma faaliyetlerine ilişkin mali yükümlülükler resmiyet kazandı.