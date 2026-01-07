Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından kaleme alınan raporda, çekirdek enflasyon göstergelerine dikkat çekildi. Raporda, "Tüm çekirdek enflasyon göstergelerimiz, temmuzdan beri ilk kez aralık ayında kayda değer şekilde zayıfladı" ifadelerine yer verildi.

Ekonomistler, kasım ve aralık aylarında enflasyonda gözlenen yavaşlamanın öncelikle mevsimsel faktörlerden kaynaklandığını belirtti.

KALICI YAVAŞLAMA İÇİN ERKEN UYARISI

Raporda, mevsimsellik kaynaklı belirsizliklere dikkat çekilerek, çekirdek enflasyonun 2024 ortasından bu yana süren durağan seyrini kalıcı biçimde terk EDIP etmediğini söylemek için henüz erken olduğu vurgulandı.

Goldman ekonomistleri, mevcut yavaşlamanın; sıkı para ve maliye politikası duruşu, TL'deki değer kaybının son dönemde yavaşlaması ve daha zayıf büyüme ivmesi ile uyumlu olarak çekirdek enflasyonda kademeli bir gerileme beklentisiyle örtüştüğünü ifade etti.

ENFLASYON NE KADAR AÇIKLANMIŞTI?

5 Ocak Pazartesi günü açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 30,89 olarak gerçekleşmişti. Böylece enflasyon, ekonomistlerin yüzde 31 seviyesindeki beklentisinin bir miktar altında kalmıştı.