Global piyasalardaki dalgalanmalar ve peş peşe gelen maliyet artışları sonrası, 4 Mart 2026 çarşamba günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz (LPG) fiyatlarına litre başına 0,65 TL zam yapılması öngörülüyor. Ayrıca motorin fiyatında da bir zam bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre yarından itibaren gerçerli olmak üzere motorine 6,69 TL zam gelmesi bekleniyor.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki bu seyrin devam etmesi durumunda önümüzdeki günlerde benzin ve motorin gruplarında da benzer fiyat güncellemelerinin kaçınılmaz olabileceği konusunda uyarıyor.

3 MART 2026 İTİBARIYLA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam öncesinde, haftanın ikinci işlem gününde İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel pompa fiyatları şu şekilde seyrediyor:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 58,40 TL

Motorin: 60,40 TL

LPG: 30,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 58,24 TL

Motorin: 60,24 TL

LPG: 29,69 TL

Ankara:

Benzin: 59,34 TL

Motorin: 61,50 TL

LPG: 30,17 TL

İzmir:

Benzin: 59,62 TL

Motorin: 61,77 TL

LPG: 30,09 TL

Kaynak: Ekonomim