Trafik denetimlerinde uzun süredir uygulanan “yüzdelik ihlal” ya da kamuoyundaki adıyla yüzde 10 tolerans sınırı kaldırıldı. Yeni uygulamayla birlikte hız sınırını 6 km/s ve üzeri aşan tüm sürücülere doğrudan cezai işlem uygulanacak.

Daha önce özellikle şehir içi yollarda hız sınırının yüzde 10’una kadar olan aşımda ceza yazılmıyordu. Örneğin hız sınırının 82 km/s olduğu bir noktada, yüzde 10’luk tolerans nedeniyle 90-91 km/s seviyelerine kadar işlem uygulanmıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu esneklik sona erdi.

82 KM/S SINIR OLAN YERDE ARTIK 88 KM/S CEZA SINIRI

Yeni uygulamaya göre:

Hız sınırı: 82 km/s

Eski sistemde ceza sınırı: Yaklaşık 91 km/s

Yeni sistemde ceza sınırı: 88 km/s (82 + 6 km/s)

Yani sürücüler artık sabit bir yüzde yerine, 6 km/s’lik net bir aşım üzerinden değerlendirilecek. Bu da özellikle şehir içi radar noktalarında daha fazla sürücünün ceza ile karşılaşabileceği anlamına geliyor.

AMAÇ: CAYDIRICILIĞI ARTIRMAK

Yetkililer, düzenlemenin amacının trafik güvenliğini artırmak ve hız kaynaklı kazaların önüne geçmek olduğunu belirtiyor. Özellikle yerleşim yeri içinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazalarda hız ihlalinin önemli bir paya sahip olduğu biliniyor.

Yeni sistemle birlikte sürücülerin hız göstergelerine daha dikkatli bakmaları ve “tolerans var” düşüncesiyle hareket etmemeleri gerekecek.

CEZA TUTARLARI AYNI, UYGULAMA SIKILAŞTI

Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan hız ihlali ceza dilimleri korunurken, artık ihlalin başlangıç eşiği daha aşağı çekilmiş oldu. Bu durum, özellikle sınırda seyreden sürücüler için daha hassas bir dönem anlamına geliyor.