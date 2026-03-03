2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu uyarınca yapılan düzenlemede, milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller tek bir seçim çevresi olarak kaldı. Vekil sayısı 19 ile 35 arasında olan iller iki, 36 ve üzerinde olan iller ise üç seçim çevresine bölündü. Bu kriterler doğrultusunda İstanbul 96 milletvekili ile 3, Ankara 37 milletvekili ile 3, İzmir 28 milletvekili ile 2 ve Bursa 21 milletvekili ile 2 seçim çevresine ayrıldı.

YSK kararıyla Ankara’da bir ilçe düzenlemesine de gidildi. Seçim işlemlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla Ankara’nın Güdül ilçesi, 2 numaralı seçim çevresinden alınarak 3 numaralı seçim çevresine dahil edildi. Kurul, seçim çevrelerini belirlerken nüfus dengesi, idari bütünlük, coğrafi yakınlık ve ulaşım imkanlarını temel kriter olarak dikkate aldığını belirtti.