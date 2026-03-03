Küresel piyasalarda artan Orta Doğu gerilimi, Türkiye’nin para politikasına ilişkin beklentileri de yeniden şekillendiriyor. ABD’li yatırım bankası JPMorgan Chase & Co., İran kaynaklı risklerin yükselmesi halinde **Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine ara verebileceğini öngördü.

JEOPOLİTİK RİSKLER MASADA

Haberde, İran’daki gelişmelerin enerji fiyatları üzerinden Türkiye ekonomisini etkileyebileceğine dikkat çekiliyor. Özellikle petrol fiyatlarında olası bir yükselişin enflasyon görünümünü bozabileceği ve bu nedenle TCMB’nin temkinli bir duruş sergileyebileceği ifade ediliyor.

Türkiye, enerji ithalatçısı bir ülke olduğu için petrol fiyatlarındaki artış doğrudan cari DENGE ve enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor. Bu durum, faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesine neden olabilir.

MART TOPLANTISI KRİTİK

Piyasa katılımcıları, yaklaşan Para Politikası Kurulu toplantısında TCMB’nin “bekle-gör” stratejisini tercih edebileceğini değerlendiriyor. Son dönemde başlayan faiz indirim döngüsünün, dış risklerin artması halinde geçici olarak durdurulabileceği belirtiliyor.

Traderlar da, jeopolitik gelişmeler netleşene kadar Merkez Bankası’nın daha ihtiyatlı hareket edeceği görüşünde birleşiyor.

Enerji ve Enflasyon Belirleyici Olacak

Analistlere göre kararın kaderini iki temel başlık belirleyecek:

Petrol fiyatlarının seyri

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Eğer enerji maliyetleri yukarı yönlü kalıcı bir baskı yaratırsa, TCMB’nin faiz indirimine ara vermesi güçlü bir senaryo olarak öne çıkıyor.

Özetle; JPMorgan ve piyasa oyuncularına göre İran riskinin büyümesi halinde Türkiye’de faiz indirimi süreci yavaşlayabilir. Gözler şimdi Merkez Bankası’nın Mart ayındaki kararında.