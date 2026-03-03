Küresel risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın arttığı bir dönemde JPMorgan, Türkiye’de kısa vadede faiz indirimi ihtimalinin zayıfladığına işaret etti. Bankanın değerlendirmesi, para politikasında sıkı duruşun korunabileceği yönünde.

Bu tablo, “Faizler yeniden yükselir mi?” sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı. Çünkü politika faizindeki yön beklentisi, doğrudan mevduat faizlerine yansıyor.

Mevcut Durum: %40 Faizle 1 Milyon TL Ne Kazandırıyor?

Piyasada 32 günlük TL mevduat faizleri yaklaşık yüzde 40 seviyesinde.

Bu oranla 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi yaklaşık 28.900 TL oluyor.

Yani yatırımcı bir ayda yaklaşık 29 bin TL gelir elde ediyor.

100 Baz Puan Artarsa Ne Olur?

Faizin yüzde 40’tan yüzde 41’e çıkması halinde:

1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi yaklaşık 29.650 TL olur.

Bu da mevcut duruma göre yaklaşık 750 TL ek kazanç anlamına gelir.

Küçük gibi görünen 1 puanlık artış bile yüksek tutarda ciddi fark yaratıyor.

200 Baz Puan Artış Senaryosu

Faiz yüzde 42’ye yükselirse:

Net getiri yaklaşık 30.400 TL seviyesine çıkar.

Bu durumda yatırımcı yaklaşık 1.500 TL daha fazla kazanmış olur.

500 Baz Puanlık Güçlü Artışta Tablo

Faizin yüzde 45’e çıkması halinde ise:

1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi yaklaşık 32.600 TL olur.

Bu da mevcut yüzde 40 seviyesine göre yaklaşık 3.700 TL ek gelir demektir.

Karar Masasında Faiz, Cebinde Getiri

JPMorgan’ın temkinli duruş vurgusu, faiz indirimi beklentilerini öteleyebilir. Eğer piyasa faizleri yukarı yönlü hareket ederse, mevduat tarafında kazançlar da paralel şekilde artacak.

Özellikle yüksek tutarda nakitte bekleyen yatırımcı için, Merkez Bankası’nın atacağı her adım doğrudan aylık kazanç hesabına yansıyacak. Önümüzdeki süreçte faiz kararları sadece piyasaları değil, mevduat sahibinin cebini de belirleyecek.