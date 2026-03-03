Jeopolitik gerilimlerin gölgesinde volatilitenin arttığı bu atmosferde, aracı kurum analistlerinin büyük çoğunluğunun negatif açılış öngördüğü Borsa İstanbul'un, haftanın ikinci işlem gününe satıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor.

Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

GENKM.HE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemiyle bugün toplanacak.

LXGYO – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

MCARD – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

ALVES – Deniz Karamercan ve Hikmet Alabıcak tarafından toplam 297.142.860 adet payın pay başına 3,90 TL fiyattan 4 alıcıya satıldığı açıklandı.

ALFAS – Şirketin, AFYON’da bulunan 17.000 kWp kurulu güce sahip GES’ini 12,9 milyon dolara devredeceği açıklandı.

BIGCH – Şirketin, 2026 yılında 300 milyon TL net kar, %40 hasılat büyümesi, %23,5 FAVÖK marjı beklediği açıklandı.

BIGCH – Şirketin, Şubat ayında şube sayısında değişiklik olmadığı açıklandı.

CEOEM – CES Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı unvanlı şirketin kuruluş izninin SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

EDATA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesine kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

EFOR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 850 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi, tescil edildi.

EBEBK – Şirketin, Şubat ayında 2 mağaza açıp, bir mağaza kapattığı açıklandı.

ENJSA – Şirketin, 2026 yılında 75 – 80 milyar TL faaliyet karı, 11 – 13 milyar TL net kar beklediği açıklandı.

EGEEN – Şirket bağlı ortaklığı Ege Tech tarafından Autotech Fund II LP'nin sermayesinin artırılmasına ve sermaye artırımına iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.

FORTE – Ali Celal Asiltürk tarafından 2.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

GARAN – 65 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

INVEO & GEDIK – Misyon Yatırım Bankası’nın sermaye artırımına iştirak edileceği açıklandı.

KLYSN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1,6 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.

KZBGY – Marmaris'teki Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesi kapsamında Şubat ayında 261 adet devremülk sözleşmesi yapıldığı, toplam bedelin 254,9 milyon TL olduğu açıklandı.

KRVGD – Şirketin, %100 bağlı ortaklığı Uçantay’ın üretim tesislerinde çıkan yangın sonrasında sigorta şirketi tarafından avans niteliğinde toplam 5 milyon dolar ödeme yapıldığı açıklandı.

ORCAY – Emrullah Erdoğan tarafından 308.851 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ONCSM – Erol Çelik tarafından 491.300 adet payın 246,50 TL fiyattan 5 alıcıya satılması işleminin piyasa koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 378 gün vadeli 15 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

SAMAT & YESIL & METRO & KLGYO & CASA – 4. Çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.

TEHOL – Best Grup Savunma’nın paylarının %70’inin alımı için Rekabet Kurulu iznine tabi olmadığı, devirin kısa sürede tamamlanmasının beklendiği açıklandı.

TSGYO – TSKB’den 120 milyon TL’lik kredinin yenilendiği açıklandı.

YKSLN – Sermaye artırımından elde edilen fonun 222,6 milyon TL’sinin finansal borç ve tedarikçi ödemelerinde, 24,1 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 378 gün vadeli 50 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AKFGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.200.000 adet pay 2,68 – 2,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 53.035 adet pay 19,48 TL fiyattan geri alındı.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 5,62 – 5,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 370.000 adet pay 26,96 – 27,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

GENIL – Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gümüş tarafından 0,73 TL fiyattan 300.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %65,78’e geriledi.

HRKET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 68,05 – 69,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

KLYPV – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 70.000 adet pay, 56,60 – 56,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

KOCMT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında1.000.000 adet pay 2,46 TL fiyattan geri alındı.

LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 135,60 – 135,90 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMDC – Limak Çimento tarafından 29,40 – 30,10 TL fiyat aralığından 1.683.011 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %70,63’e yükseldi.

MACKO – Matchzone tarafından 34,48 – 36,72 TL fiyat aralığından 93.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,23’e yükseldi.

NTHOL – Şirket payların geri alınması kapsamında 60.285 adet pay 43,18 – 44,56 TL fiyat aralığından geri alındı.

ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 55.387 adet pay 66,45 – 67,75 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

TRILC – Şirket sermayesinin 161,8 milyon TL’den %540,89 oranında bedelsiz olarak 875,2 milyon TL artışla 1,0 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.