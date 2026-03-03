Kocaeli'de iş arayanlara müjde geldi. Türkiye lastik sektörünün önde gelen şirketlerinden BRISA Bridgestone Sabancı Lastik, İzmit Alikahya'daki fabrikası için toplam 500 işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanla birlikte üretim ve lojistik kadrolarında personel alımı süreci resmen başladı. Son başvuru tarihi 23 Mart 2026 olarak açıklanırken, işçi alımına ilişkin şartlar belli oldu. İşte tüm detaylar...
Türkiye lastik sektörünün önde gelen şirketlerinden Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İzmit Alikahya'daki üretim tesisi için düğmeye bastı. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilana göre şirket, üretim kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda toplam 500 yeni personel alımı gerçekleştirecek.
Kocaeli ve çevre illerde iş arayanlar için dikkat çeken ilan, üretim ve lojistik alanlarını kapsıyor.
300 ÜRETİM ELEMANI ALINACAK
Şirket, İzmit fabrikasındaki modern üretim hatlarında görevlendirilmek üzere 300 lastik üretim elemanı istihdam edecek.
Bu pozisyon için belirlenen şartlar şöyle;
-22-34 yaş aralığında olmak
-İlkokul, ortaokul ya da lise dengi okul mezunu olmak
-Vardiyalı sistemde çalışabilecek olmak
Görevlendirilecek personel, üretim hattı sorumluluğunu üstlenecek.
LOJİSTİK İÇİN 200 İŞÇİ ALIMI
Fabrika bünyesindeki taşıma, yükleme ve boşaltma operasyonlarını güçlendirmek amacıyla 200 işçi yapılacak.
Bu kadro için aranan kriterler ise şu şekilde;
-22-38 yaş aralığında olmak
-Lisans mezunu erkek aday olmak
Görev tanımı kapsamında lojistik operasyonlar ile yükleme ve boşaltma faaliyetleri yürütülecek.
BAŞVURU TARİHİ VE YÖNTEMİ
İŞKUR'un 2 Mart 2026 tarihli listesinde yer alan ilanlar için son başvuru tarihi 23 Mart 2026 olarak açıklandı.
Başvuru yapmak isteyen adaylar, işlemlerini İŞKUR'un resmi internet sitesi (esube.ISKUR.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek. Ayrıca en yakın İŞKUR Hizmet Merkezi’ne şahsen giderek de başvuru yapılabilecek.