Şirkette yapılan açıklamada, söz konusu yatırım kapsamında Guatemala’da Amerika pazarına yönelik kumaş üretim tesisi kurulmasının planlandığı belirtildi.

Yatırımın tutarı ile ortaklık ve satın alma koşullarının, devam eden fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra netleşeceği ifade edildi.

SUNTK HİSSESİ 7 OCAK 2026

Sun Tekstil(SUNTK) payları, bugünkü seansta artan satış baskısıyla karşılaştı. 17.30 itibarıyla %-9,98 oranında değer kaybeden hissenin güncel fiyatı 48,88 TL olarak işlem görüyor.