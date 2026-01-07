Açıklamaya göre Kontrolmatik, Fas Ulusal Elektrik ve İçme Suyu Kurumu (ONEE) tarafından düzenlenen "Tensift II Trafo Merkezinde 400/225 kV dönüşümü ve Chemaia, Tizgui ile Tazart Trafo Merkezlerinin genişletilmesi" ihalesinde 35 milyon 50 bin euro bedelle birinci oldu.

SÖZLEŞME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Şirket açıklamasında, söz konusu ihaleye ilişkin resmi sözleşme daveti ve imza süreçlerine yönelik çalışmaların sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

KONTR payları bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, 17.20 yazım saati itibarıyla yüzde 1,33'lük primle 10,69 TL seviyesine ulaştı.