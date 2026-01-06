1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte, MEB personeli artık konaklamalarda yüzde 50 indirim ayrıcalığından yararlanacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre indirim hakkı artık sadece öğretmenlerle sınırlı değil. Yeni dönemde;

• Bakanlığın merkez teşkilatı,

• Taşra teşkilatı,

• Yurt dışı teşkilatında görev yapan tüm personel, unvan fark etmeksizin bu haktan yararlanabilecek.

İNDİRİM ORANI YÜZDE 50 OLARAK BELİRLENDİ

Yeni tarife modeline göre hak sahibi personel ve aile bireyleri, öğretmenevlerinde konaklamak istediklerinde, "sivil misafir" için belirlenen ücret üzerinden yüzde 50 indirim alacak.

Düzenlemede dikkat çeken detay ise indirimin konaklama bedeline uygulanacağı, kahvaltı ücretinin ise bu kapsama dahil edilmediği (hariç tutulduğu) oldu.

EMEKLİ PERSONEL DE UNUTULMADI

Düzenleme, yıllarını eğitime vermiş emeklileri de sevindirdi. Hem emekli öğretmenler hem de Bakanlıktan emekli olan diğer tüm personel, tıpkı çalışanlar gibi indirimli konaklama hakkına sahip olacak.

ESKİ REZERVASYONLARA "GÜNCEL TARİFE" JESTİ

Bakanlık, geçiş sürecinde mağduriyet yaşanmaması adına önemli bir not düştü. 1 Ocak'tan önce yapılmış ancak konaklaması bu tarihten sonra gerçekleşecek olan rezervasyonlar için iptal işlemine gerek kalmayacak. Bu misafirler için de otomatik olarak yeni indirimli tarife uygulanacak.