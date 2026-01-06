Bankaların para transferi işlemlerinde uyguladığı elektronik fon transferi (EFT) ücretlerine zam yapıldı. Yapılan düzenleme ile birlikte 2026 yılında geçerli olacak EFT ve havale tavan ücret tarifesi netleşti. Yeni tarifede hem ücretlerde hem de işlem tutarı basamaklarında artışa gidildi.

ENFLASYON ORANI TARİFEYE YANSITILDI

Mevzuat gereği EFT ve havale ücretleri, bir önceki yılın enflasyon oranı kadar artırılırken, bu kapsamda yüzde 30,9’luk enflasyon oranı tarifeye yansıtıldı. Buna paralel olarak para transferlerinde kullanılan tutar basamakları da güncellendi.

Araç sahipleri dikkat! Muayene ücretlerine zam geldi: Cezası da yükseldi

Yapılan değişiklikle birlikte daha önce 6 bin 300 TL ile 304 bin 800 TL arasında olan EFT ve havale basamakları, 8 bin 300 TL ile 399 bin TL aralığına yükseltildi. Böylece daha yüksek tutarlı işlemler için geçerli olacak yeni dilimler belirlenmiş oldu.

2026 YILI İÇİN YENİ TAVAN ÜCRETLER BELLİ OLDU

Yeni tarifeye göre, farklı banka hesaplarına yapılacak para transferlerinde uygulanacak en düşük EFT ücreti, 6,40 TL'den 8,37 TL'ye çıkarıldı. Orta ve yüksek tutarlı işlemlerde uygulanacak kesinti tutarlarında da benzer artışlar gerçekleşti.

2026'nın ilk zammı BYD'den geldi: Bazı modellerde fiyatlar değişti

YENİ ÜCRETLER 5 ŞUBAT'TA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Belirlenen yeni EFT ve havale ücretleri, 5 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Buna göre 8 bin 300 TL'ye kadar yapılan para transferlerinde EFT ücreti 8,37 TL olarak uygulanacak. 8 bin 300 TL ile 399 bin TL arasındaki işlemlerde EFT komisyonu 16,76 TL olacak. 399 bin TL'nin üzerindeki EFT işlemlerinde ise alınacak ücret 209,38 TL olarak belirlendi.