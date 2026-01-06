TÜVTÜRK istasyonlarında uygulanan araç muayene ücretleri, her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenirken 2026 yılı için zam oranı netleşti. 2025'te yüzde 43,93 olarak uygulanan artış oranı, 2026'da yüzde 25,49 seviyesinde belirlendi. Yeni düzenleme ile birlikte otomobilden ağır vasıtaya kadar tüm araç gruplarında muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm ücretleri yükselirken, muayenesiz araç kullanmanın cezasında da artışa gidildi.

OTOMOBİL MUAYENESİ 3 BİN 288 TL'YE ÇIKTI

Yeni tarifeye göre otomobil, minibüs, kamyonet ve özel amaçlı taşıtların araç muayene ücreti 3 bin 288 TL olarak belirlendi. Bu araçlar için yola elverişlilik muayenesi bin 624 TL olurken, araç muayenesi ile birlikte yapılması halinde toplam bedel 4 bin 110 TL'ye ulaştı.

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker türü araçlarda ise araç muayene ücreti 4 bin 446 TL'ye yükseldi. Bu grupta yola elverişlilik muayenesi 2 bin 223 TL olarak uygulanırken, iki muayenenin birlikte yapılması durumunda toplam ücret 5 bin 557 TL oldu.

Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde araç muayene bedeli ise 1 bin 674 TL olarak uygulanmaya başlandı.

EGZOZ ÖLÇÜM ÜCRETİ MALİYETİ ARTIRDI

Egzoz gazı emisyon ölçüm ücreti 460 TL olarak belirlenirken, bu kalemdeki artış araç sahiplerinin toplam muayene maliyetini daha da yukarı çekti.

MUAYENESİZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI YÜKSELDİ

Yeniden değerleme oranı sonrası yalnızca muayene ücretleri değil, muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası da arttı. Buna göre muayenesiz araç kullanmanın cezası 2 bin 167 TL'den 2 bin 719 TL'ye yükseltildi.