Hyundai’nin yayımladığı 2026 resmi fiyat listesi, A segmentinin popüler oyuncusu i10’un sessiz vedasını kesinleştirdi.

Yaklaşık 1 milyon TL seviyesindeki fiyat etiketiyle, sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler için son kalelerden biri olan model, yeni listede kendine yer bulamadı.

Bu kararla birlikte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili satıştan kaldırılmış oldu.

Hyundai markasının giriş seviyesi modeli, B segmentinde yer alan i20 modeline yükseldi.

Daralan "ucuz otomobil" pazarında seçenekler bir kez daha azaldı.

SEKTÖRDE "ERİŞİLEBİLİRLİK" KRİZİ VE DEĞİŞEN TRENDLER

Bu karar sadece tek bir modelin üretimden kalkması değil, sektördeki büyük bir dönüşümün de habercisi.

Markalar, kâr marjı düşük olan küçük şehir otomobilleri (A segment) ve popülaritesini yitiren sedanlar yerine, talebin yüksek olduğu SUV ve Crossover modellere odaklanıyor.

Hatırlanacağı üzere Honda da kısa süre önce benzer bir gerekçeyle radikal bir karar almıştı.

Yılların eskitemediği, Türkiye yollarının en çok görülen modellerinden biri olan Honda Civic, değişen pazar koşulları ve sedan modellere olan ilginin azalması nedeniyle Türkiye satış listelerinden çıkarılmıştı.

SÜRÜCÜLERİ NELER BEKLİYOR?

i10 ve Civic gibi ikonik ve ulaşılabilir modellerin piyasadan çekilmesi, Türk tüketicisi için sıfır otomobile ulaşmanın maliyetinin artacağı anlamına geliyor.

Giriş seviyesinin artık daha üst segmentlerden ve dolayısıyla daha yüksek fiyatlardan başlaması, ikinci el piyasasındaki hareketliliği de doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.