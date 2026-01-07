Yeniden yapılandırma planı kapsamında IKEA, önümüzdeki iki yıl içinde Pekin ve Shenzhen'de yaklaşık 12 küçük formatlı mağaza açmayı hedefliyor. Bu adımın ardından şirket, Çin genelinde 34 fiziksel mağaza, iki amiral gemisi e-ticaret mağazası ve diğer dijital satış kanalları üzerinden faaliyetlerini sürdürecek.

ÇİN'DEKİ EMLAK KRİZİ TALEBİ BASKILADI

Şirket, değişimin temel nedenleri arasında Çin'de son yıllarda derinleşen emlak krizini gösteriyor. Yeni konut alımlarının yavaşlaması, daha düşük fiyatlı yerel markalar ile çevrim içi platformların pazar payını artırması, IKEA ürünlerine olan talebi olumsuz etkiledi.

Küçük formatlı mağazalara geçişin, IKEA'nın küresel stratejisiyle uyumlu şekilde müşteriye daha hızlı erişim sağlaması ve teslimat sürelerini kısaltması amaçlanıyor. Bu kapsamda şirket, Çinli e-ticaret devi JD.com ile işbirliği yaparak yedi şehirde anında teslimat hizmeti sunmaya hazırlanıyor.

ÇİN HALA EN BÜYÜK PAZARLARDAN BİRİ

Çin pazarı, son yıllarda IKEA'nın toplam satışları içindeki payını azaltmış olsa da şirket için en büyük 10 pazar arasında yer almaya devam ediyor.