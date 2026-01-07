Trabzonspor, Avusturya ekibi Wolfsberger AC forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı savunma ve orta saha oyuncusu Chibuike Nwaiwu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

BONSERVİS BEDELİ 5,5 MİLYON EURO

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Chibuike Godfrey Nwaiwu'nun kulübümüze kesin transferi konusunda Wolfsberger AC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Wolfsberger AC Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 5.500.000 euro, 7 taksit halinde ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

CHIBUIKE NWAIWU KİMDİR?

Futbol kariyerine Nijerya'da Heartland takımında başlayan Nwaiwu, 2022–2024 yılları arasında ülkesinin köklü kulüplerinden Enyimba forması giydi. Başarılı oyuncu, 2024 yılında Avusturya Bundesliga ekiplerinden Wolfsberger AC'ye transfer oldu.

BU SEZON 12 MAÇA ÇIKTI

Chibuike Nwaiwu, bu sezon Avusturya Bundesliga'da Wolfsberger AC formasıyla 12 maçta görev aldı.