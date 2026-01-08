Fenerbahçe, orta saha transferinde önemli bir adım attı. Sarı-lacivertli kulüp, Matteo Guendouzi'nin transferi için görüşmelere başlandığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, transfer sürecini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncunun İstanbul’a davet edildiği belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüp, Guendouzi'nin transferi için resmi görüşmelere başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, hem oyuncu hem de kulübüyle temasların sürdüğü belirtildi.
İSTANBUL'A GELİYOR
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi’nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Transfer Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 8, 2026
Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi’nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir.
Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul’a… pic.twitter.com/YwuJzjRzvK