Sarı-lacivertli kulüp, Guendouzi'nin transferi için resmi görüşmelere başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, hem oyuncu hem de kulübüyle temasların sürdüğü belirtildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi’nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."