Şirket tarafından 6 Ocak 2026 tarihinde yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, uluslararası projelerde pazar payını artırma stratejisi kapsamında Romanya'da faaliyet gösteren Hareket S.R.L. unvanlı şirketin yüzde 100 hissesinin satın alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre Hareket S.R.L.; Romanya'da yük taşımacılığı, lojistik ve depolama hizmetleri sunuyor. Şirket ayrıca altyapı ve mühendislik projelerine yönelik inşaat ve kiralama faaliyetleri de yürütüyor.

SERMAYE BİLGİSİ PAYLAŞILDI

Hareket S.R.L.'nin sermayesinin 10.180 RON olduğu bilgisi de KAP açıklamasında yer aldı.