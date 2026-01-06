Arsan Tekstil tarafından Kamuoyunu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, şirket yönetim kurulunun 6 Ocak 2026 tarihinde toplanarak önemli bir finansal karara imza attığı belirtildi. 2026/03 nolu karar uyarınca şirket, yüzde 40 oranında iştiraki konumunda bulunan Arsan Hazır Beton Prefabrik Yapı İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin finansman süreçlerine destek verecek.

PAYI ORANINDA KEFALET SAĞLANACAK

Şirketten yapılan açıklamada, iştirakin kullanacağı toplam 13.000.000 TL (On üç milyon Türk Lirası) tutarındaki banka kredisi için kefalet sınırları netleştirildi. Arsan Tekstil, söz konusu şirketteki yüde 40’lık ortaklık payı doğrultusunda, kredinin 5.200.000 TL’lik kısmına kefalet verilmesini oy birliği ile kararlaştırdı.

Bu hamle, Arsan Tekstil’in yapı ve inşaat alanında faaliyet gösteren iştirakinin operasyonel gücünü korumak ve kredi limitlerini etkin kullanmasını sağlamak adına attığı stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.