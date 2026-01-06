Bugün (6 Ocak 2026) hisse senedi fiyatlarında yaşanan hareketliliğin ardından şirketten SPK mevzuatı gereği açıklama geldi.

Yatırımcıların gözü kulağı şirketten gelecek haberdeyken, Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş., KAP üzerinden şu mesajı verdi:

"Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibariyle şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır."

Bu açıklama, piyasa jargonunda; "Hisse fiyatını etkileyecek, henüz açıklamadığımız bir ihale, ortaklık veya satış haberi yok; hareket tamamen piyasa dinamikleriyle gerçekleşiyor" anlamına geliyor.

RAKAMLARLA MANAS RALLİSİ: YÜZDE 100'Ü AŞAN GETİRİ

MANAS hisselerindeki bu olağanüstü hareketlilik, istatistiklere de yansımış durumda. Şirket hisseleri kısa sürede yatırımcısına ciddi oranlarda kazandırdı:

• Aylık Getiri: Yüzde 110'un üzerinde

• Yıllık Getiri: Yüzde 130'un üzerinde

• Güncel Durum: Bugün saat 16.00 itibarıyla hisse, tavan fiyatına yaklaşarak yüzde 9'a yakın bir artışla 20,98 TL seviyesinden işlem görüyor.

Şirketin "özel bir durum yok" açıklaması, genellikle spekülatif yükselişlerde veya piyasanın şirketi gelecekteki beklentilerle (haberden bağımsız olarak) fiyatladığı durumlarda görülür.

Yatırımcılar için bu tür açıklamalar, hisse hareketinin temel bir haberden ziyade, piyasa arz-talebine dayalı olduğunu hatırlatır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.