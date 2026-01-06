Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk İlaç ve Serum Sanayi tesislerinde üretilen tüm ilaçların eczane pazarındaki pazarlama ve dağıtım faaliyetleri, söz konusu anlaşma kapsamında Ceo Pharma İlaç Ecza Deposu tarafından yürütülecek.

PAZAR PAYI VE CİROYA POZİTİF ETKİ BEKLENTİSİ

Açıklamada, eczane kanalında hedeflenen pazar payı artışının, şirketin cirosu üzerinde olumlu katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.