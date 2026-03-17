Ocak 2025’te borsaya merhaba diyen Gülermak Ağır Sanayi’de ana ortaklar, sahip oldukları payların borsada satılabilmesi için düğmeye bastı.

Gülermak Turizm ve Gülermak Emlak, mülkiyetlerinde bulunan toplam 19 milyon 356 bin adet payın borsada işlem görebilir tipe dönüştürülmesi için MKK’ya başvuru yaptı.

Dönüşüme konu olan payların bugünkü borsa değeri üzerinden toplam büyüklüğü yaklaşık 3,3 milyar TL seviyesinde hesaplanıyor.

FİİLİ DOLAŞIM YÜZDE 50 ORANINDA ARTABİLİR

Piyasa uzmanlarının bu gelişmeyi "halka arz gibi satış" olarak adlandırmasının en büyük nedeni, payların miktarı.

Şirketin mevcut durumda borsada işlem gören fiili dolaşımda 38,7 milyon adet payı bulunurken, dönüşüm istenen 19,3 milyon adet pay bu miktarın yaklaşık yarısına tekabül ediyor.

SATIŞ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

MKK’ya yapılan "payların borsada işlem görebilir tipe dönüştürülmesi" başvurusu teknik olarak doğrudan bir satış işlemi değil.

Ancak bu adım, pay sahiplerinin diledikleri an bu hisseleri borsada satabilmelerinin önündeki hukuki engeli kaldırıyor.

Piyasada oluşan beklenti, bu başvurunun ardından uygun konjonktürde blok veya parçalı bir ortak satışının gelebileceği yönünde.

Eğer bu paylar piyasaya arz edilirse, şirketin halka açıklık oranı ciddi bir sıçrama yaşayacak.

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Henüz taze bir halka arz olan Gülermak’ta, halka arzın hemen bir yıl sonrasında böylesine büyük bir pay grubunun satışa hazır hale getirilmesi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Satışın zamanlaması ve yöntemi (borsada satış veya kurumsal yatırımcıya blok satış), hissenin kısa vadeli performansı üzerinde ana belirleyici olacak.