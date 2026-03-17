Borsa İstanbul’da işlem gören GLRMK kodlu Gülermak’ın Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tuncer, katıldığı programda şirketin 2025 yılı performansını ve 2026 beklentilerini değerlendirdi.

Şirket, 2025 yılında halka arz sürecini tamamladı ve yaklaşık 4,8 milyar TL kaynak sağladı. Yönetim, söz konusu kaynağın projelerde ve finansal yapının güçlendirilmesinde kullanıldığını belirtti.

2025 yılı içerisinde Türkiye’de 2, yurt dışında 6 yeni proje sözleşmesi imzalandı. Bu projelerin toplam büyüklüğünün yaklaşık 1,9 milyar euro olduğu ifade edildi. Şirketin devam eden işlerini gösteren backlog seviyesinin korunduğu, yeni alınan işlerin mevcut hacmi dengelediği aktarıldı.

GELİR DAĞILIMI VE NAKİT POZİSYONU

Şirket yönetimine göre ciroyun yaklaşık yüzde 80’i yurt dışı projelerden elde ediliyor.

Backlog’un yüzde 70’i döviz bazlı sözleşmelerden oluşuyor.

2026’ya girerken şirketin 151 milyon euro net nakit pozisyonu bulunuyor.

Yönetim, bu yapının finansmana erişim açısından avantaj sağladığını ifade etti.

FAALİYET GÖSTERİLEN ÜLKELER

Gülermak’ın Türkiye dahil toplam 7 ülkede faaliyet gösterdiği belirtildi. Hindistan, Polonya, Romanya, Makedonya, Sırbistan ve Filipinler şirketin aktif olduğu pazarlar arasında yer alıyor.

Polonya’daki METRO, demiryolu ve otoyol projelerinin ciro içinde önemli bir paya sahip olduğu; Hindistan’da tamamlanan metro projelerinin yanı sıra devam eden işlerin bulunduğu aktarıldı.

FİNANSAL GÖSTERGELER

Paylaşılan bilgilere göre 2025 yılında:

• Hasılatta sınırlı artış,

• Brüt kârda yaklaşık yüzde 10 artış,

• Faaliyet kârında yüzde 8 artış,

• FAVÖK’te yüzde 4 artış gerçekleşti.

• FAVÖK marjı yüzde 13,4 seviyesine ulaştı.

Net kârdaki gerilemenin ise operasyonel performanstan ziyade, daha yüksek vergi oranına sahip ülkelerde faaliyet gösterilmesinden kaynaklanan ertelenmiş vergi giderlerinden kaynaklandığı belirtildi.

2026 BEKLENTİLERİ

Yönetim, 2026 yılında:

• FAVÖK marjının yüzde 13 seviyelerinde korunmasını,

• Yeni alınan projelerin hasılata katkı sağlamasını,

• Mevcut pazarlarda teklif süreçlerinin devam etmesini bekliyor.

Jeopolitik gelişmelerin dolaylı etkilerinin izleneceği, ancak şirketin mevcut projelerinin riskli bölgelerde bulunmadığı ifade edildi.

Gülermak, raylı sistem ve altyapı projelerinde faaliyet gösteren bir müteahhitlik şirketi olarak, ağırlıklı olarak yurt dışı projelerden gelir elde etmeye devam ediyor.

2026 yılında yeni sözleşmeler ve mevcut işlerin ilerleyişi, finansal performans açısından belirleyici olacak.