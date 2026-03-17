Şirketin 17 Mart 2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre; 2025 yılı finansal tablolarında hem SPK standartlarına göre hem de Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) kayıtlarına göre dönem zararı oluştuğu belirtildi.

AÇIKLANAN VERİLERE GÖRE YAYLA ENERJİ

TFRS/SPK konsolide olmayan finansal tablolarına göre 7.305.458 TL net dönem zararı,

V.U.K. kayıtlarına göre ise 4.579.572 TL dönem zararı kaydetti.

GENEL KURUL’A ÖNERİ SUNULACAK

Yönetim kurulu, oluşan bu zararlar nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasını oy birliğiyle kararlaştırdı. Söz konusu karar, 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.