Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17 Mart 2026 Salı gününü yüzde 2,01 oranında yükselişle 13.217,60 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 12.994,76 ve en yüksek 13.253,56 puan seviyeleri test edilirken, toplam işlem hacmi 127 milyar 61 milyon TL olarak kaydedildi.

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gelişmeler yakından izlenirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün boyunca genele yayılan alımların etkisiyle yükselişle kapanış yaptı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre Konut Fiyat Endeksi (KFE), şubatta aylık bazda yüzde 1,8, yıllık bazda ise yüzde 26,4 artış kaydetti.

ABD tarafında açıklanan veriler de piyasalarda yakından takip edildi. Buna göre, bekleyen konut satışları bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise satışlar yüzde 0,8 düşüş gösterdi ancak bu veri de beklentilerden daha iyi geldi.

DİRENÇ VE DESTEK KONUMLARI

Analistler, Orta Doğu’daki gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.