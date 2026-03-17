İran kaynaklı gerilim küresel enerji piyasalarında dalgalanmayı artırırken, yükselen petrol fiyatları yatırım cephesinde dikkat çekici sonuçlar doğurdu. Bu süreçte kazanan taraflardan biri Warren Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway oldu. Şirketin enerji yatırımları kısa sürede yaklaşık 2 milyar dolarlık değer artışı sağladı.

ENERJİ YATIRIMLARI PORTFÖYÜ DENGELEDİ

Berkshire Hathaway’in petrol odaklı yatırımları, yükselen enerji fiyatlarının diğer varlık sınıfları üzerindeki baskısını dengeleyici bir rol üstlendi. Bu sayede hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki olası kayıplara karşı portföyde koruma sağlandı.

KRİTİK ROL OCCIDENTAL PETROLEUM’DA

Şirketin enerji stratejisinde Occidental Petroleum hisseleri öne çıkıyor. Berkshire Hathaway, bu şirketteki güçlü pozisyonunun yanı sıra sahip olduğu alım hakları (warrant) ile kaldıraç etkisi yaratıyor.

Occidental hisselerinde yaşanan yaklaşık 6 dolarlık artış, şirketin bu yatırımının değerini 13,6 milyar dolardan 15,2 milyar dolara yükseltti.

PETROL 90 DOLARIN ÜZERİNDE KALIYOR

Küresel piyasalarda petrol fiyatları varil başına 90 doların üzerinde seyrederken, ABD’de benzin fiyatlarında da dikkat çekici bir artış yaşandı. Bu dönemde enerji hisseleri yükselirken, genel piyasa endekslerinde daha zayıf bir görünüm öne çıktı.

150 DOLAR SENARYOSU MASADA

Analistler, petrol fiyatlarının 150 hatta 200 dolar seviyelerine yükselebileceği ihtimallerini tartışıyor. Böyle bir senaryonun enerji şirketlerine avantaj sağlarken, küresel ekonomi ve finansal piyasalar üzerinde ciddi baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.