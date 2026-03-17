Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Akit TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Şimşek, küresel piyasalardaki dalgalanmaya dikkat çekerek "Borsamız bu süreçlerden oldukça dirençli çıktı." ifadelerini kullandı. Şimşek, enflasyona ilişkin ise "Enflasyon bu yıl da düşmeye devam eder ancak hedeflediğimiz boyutta olup olmayacağını söylemek için henüz erken" dedi.

"SAVAŞ İSTEMİYORUZ, YAŞANANLAR BİZİ ÜZÜYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bölgede barış ve istikrarın Türkiye için kritik olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, bölgesinde eğer istikrar varsa, huzur varsa, barış varsa bölgesel olarak refaha yükselir. Dolayısıyla şu anda yaşananlar bizi üzüyor." dedi.

"BU SAVAŞ KÜRESEL EKONOMİ İÇİN AĞIR SONUÇLAR DOĞURUR"

ABD-İsrail-İran hattındaki çatışmaların dünyanın en kritik enerji ve ticaret koridorlarından birinde yaşandığını belirten Şimşek, savaşın yalnızca bölgeyi değil küresel ekonomiyi de olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Şimşek, "Petrol fiyatlarındaki yükseliş kalıcı olursa, ciddi şekilde küresel enflasyonu olumsuz etkileyebilir" dedi.

"BORSA İSTANBUL DİRENÇLİ ÇIKTI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel piyasalardaki satış baskısına rağmen Borsa İstanbul'un görece daha sınırlı etkilendiğini vurguladı.

"Borsamız bu süreçlerden oldukça dirençli çıktı." diyen Şimşek, gelişen ülke piyasalarıyla kıyaslama yaptı. Şimşek, "Endonezya, Güney Kore ve Güney Afrika borsalarında düşüş yüzde 10 seviyelerinde gerçekleşti. Türkiye'de ise bu oran yaklaşık yüzde 5,5 ile sınırlı kaldı" dedi.

Şimşek, alınan tedbirlerin piyasalar üzerindeki olumsuz etkileri sınırlamada etkili olduğunu ifade etti.

"RESESYON VE STAGFLASYON RİSKİ VAR"

Küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirten Şimşek, savaşın uzaması halinde ciddi risklere dikkat çekti:

"Savaş uzarsa, küresel ekonomi açısından ciddi bir enflasyon, finansal koşullarda sıkılaşma ve büyümede yavaşlama riskinin yanı sıra bir resesyon, bir stagflasyon riski de söz konusu."

EŞEL MOBİL DEVREDE: "MAZOT 83 TL OLABİLİRDİ"

Enerji fiyatlarındaki artışın vatandaşa yansımasını sınırlamak için eşel mobil sisteminin devreye alındığını hatırlatan Şimşek, "Mazot 83,10 TL yerine 67,10 TL,

benzin 71,11 TL yerine 62,30 TL oldu. Bunu niye yaptık? Tabii ki vatandaşımıza yansımalarını sınırlamak istedik." dedi.

"CARİ AÇIK KONUSUNDA KAYGILIYIM"

Petrol fiyatlarındaki artışın cari açık üzerindeki etkisine dikkat çeken Şimşek, "Programın hangi boyutuyla en çok tedirginsiniz diye sorarsanız, şu an için cari açık DERIM ancak yönetilebilir düzeyde kalacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON DÜŞMEYE DEVAM EDECEK"

Şimşek, mevcut ekonomik programa ilişkin değerlendirmesinde enflasyonda düşüşün süreceğini belirtti:

"Enflasyon bu yıl da düşmeye devam eder ancak hedeflediğimiz boyutta olup olmayacağını söylemek için henüz erken."