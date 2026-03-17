Kripto para piyasalarında hareketlilik sürerken yatırımcıların en çok sorduğu soru yeniden gündemde: Bitcoin mi, Ethereum mu yoksa XRP mi? ABD’li dev banka Bank of America, yayımladığı son değerlendirme notunda üç büyük kripto varlığı güncel fiyatlar ve piyasa büyüklükleri üzerinden karşılaştırdı.

BITCOIN 74 BİN DOLARIN ÜZERİNDE: “DİJİTAL ALTIN” VURGUSU

Kripto piyasasının en büyük varlığı olan Bitcoin, 74.000 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Toplam piyasa değeri yaklaşık 1,4–1,5 trilyon dolar bandında bulunan Bitcoin, toplam kripto piyasasının yarısından fazlasını tek başına oluşturuyor.

Bank of America analistleri, Bitcoin’in özellikle kurumsal yatırımcı ilgisi ve ETF girişleriyle birlikte “dijital altın” konumunu güçlendirdiğini belirtiyor. Raporda, makroekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların Bitcoin’i alternatif değer saklama aracı olarak gördüğü ifade ediliyor.

ETHEREUM 2.300 DOLAR BANDINDA: TEKNOLOJİ GÜCÜ ÖNE ÇIKIYOR

Piyasanın ikinci büyük kripto varlığı olan Ethereum ise 2.300 dolar civarında işlem görüyor. Yaklaşık 280 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Ethereum, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarının ana altyapısı olmayı sürdürüyor.

Bank of America’ya göre Ethereum’un değeri yalnızca fiyat hareketinden değil, ağ kullanım oranı, staking sistemi ve geliştirici ekosisteminden besleniyor. Analistler, Ethereum’u daha çok “teknoloji ve altyapı yatırımı” olarak tanımlıyor.

XRP 1,50 DOLAR SEVİYESİNDE: ÖDEME ALTYAPISI HİKÂYESİ

XRP, yaklaşık 1,50 dolar seviyesinde işlem görürken piyasa değeri 90 milyar doların üzerinde bulunuyor. XRP, özellikle sınır ötesi para transferlerinde düşük maliyetli ve hızlı işlem iddiasıyla öne çıkıyor.

Banka raporunda XRP’nin finansal kurumlarla entegrasyon potansiyeline dikkat çekilirken, fiyat performansının düzenleyici gelişmelere karşı daha hassas olduğu vurgulanıyor.

HANGİSİ DAHA AVANTAJLI?

Bank of America’nın değerlendirmesine göre:

Bitcoin: Güçlü kurumsal talep ve sınırlı arz yapısıyla değer saklama aracı

Ethereum: Geniş kullanım alanı ve teknoloji altyapısıyla büyüme odaklı

XRP: Bankacılık ve ödeme sistemleri temasıyla farklılaşan model

Analistler, yatırım tercihinin risk iştahına ve portföy stratejisine göre değişmesi gerektiğini belirtiyor. Kripto varlıkların yüksek volatilite içerdiği hatırlatılırken, kısa vadeli dalgalanmaların sert olabileceği uyarısı yapılıyor.

Kripto piyasasında rekabet artarken, üç büyük oyuncu da farklı yatırım hikâyeleriyle öne çıkmaya devam ediyor.

Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.