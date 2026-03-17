Borsa İstanbul, haftanın ikinci işlem gününe moralli başladı. Günün ilk yarısını yüzde 0,76 değer kazancıyla tamamlayan BIST 100 endeksi, 13.054,93 puana yükselerek kritik eşikleri geride bıraktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,71 yükselişle günün lokomotifi olurken, holding endeksi yüzde 0,3'lük sınırlı bir kayıpla negatif ayrıştı.

AK YATIRIM’DAN 902 MİLYON TL’LİK NET ALIM

Saat 14.54 itibarıyla Ak Yatırım toplamda 902,4 milyon TL net alım hacmiyle piyasada agresif bir tutum sergiliyor.

Kurumun toplam alımlarındaki payı ise yüzde 15,86 olarak kaydedildi.

İşte Ak Yatırım’ın bugün en çok ilgi gösterdiği ilk 6 hisse:

Ak Yatırım’ın alım listesinin başında Akbank (AKBNK) ve Tüpraş (TUPRS) gibi endeks ağırlığı yüksek hisselerin bulunması, kurumsal yatırımcının endeksteki yükselişin devamına yönelik bir pozisyon aldığı şeklinde yorumlanıyor.

