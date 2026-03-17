TSI 14:02 itibarıyla günün en agresif alıcısı konumunda olan Ak Yatırım, yaklaşık 876,3 milyon TL’lik net alımla dikkatleri üzerine çekti. Toplamda 18,2 milyar TL’lik devasa bir işlem hacmine ulaşan kurum, yatırımcıların en çok izlediği odak noktası haline geldi.

QNB VE GARANTİ TAKİPTE

Piyasadaki alım dalgasını destekleyen ikinci büyük güç ise QNB Yatırım oldu. %14,41’lik pay ve 796,4 milyon TL’lik net alımla zirve takibini sürdüren QNB’yi, 538,9 milyon TL’lik alımıyla Garanti Yatırım izliyor. Garanti Yatırım, %9,75’lik pay oranıyla alıcı tarafındaki ilk üçlü blokta yer alarak piyasadaki likiditeyi destekleyen ana aktörlerden biri oldu.

HACİMLER DUDAK UÇUKLATIYOR

Özellikle ilk üç kurumun toplam işlem hacimlerinin milyarlarca lirayı bulması, piyasadaki büyük oyuncuların pozisyonlarını artırdığını gösteriyor. Analistler, bu kurumsal alımların hangi sektörlerde yoğunlaştığının gün sonu kapanışı için kritik sinyaller verebileceğini belirtiyor.

