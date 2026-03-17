İkinci el otomobil piyasası, ocak ayındaki durgunluğun ardından şubatta nefes aldı.

Satışlar bir önceki aya göre yüzde 11 artarak 334 bin 123 adede ulaştı. Ancak bu toparlanmaya rağmen pazarın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 geride kalması dikkat çekti.

STOK SÜRELERİ KISALDI

İkinci el araçların ilanda kalma (stokta bekleme) süresi, hızlanan taleple birlikte 47 günden 45 güne düştü. Ticari araçlarda ise bu süre 44 güne kadar geriledi.

Tüketici tercihlerindeki "konfor ve ekonomi" arayışı, satış rakamlarına doğrudan yansıdı.

SUV gövde tipindeki araçların payı yüzde 61,7’ye çıkarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Geçen yıl yüzde 41,8 olan hibrit ve elektrikli araç payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 51,1’e yükselerek pazarın yarısından fazlasını ele geçirdi.

FİYATLARDA TL-AVRO MAKASI

İkinci el fiyat değişimleri para birimine göre farklı senaryolar sundu:

• TL Bazında: B, C ve D segmenti araçlar yıllık bazda yüzde 28 ile yüzde 33 arasında zamlandı.

• Avro Bazında: Kur etkisi ve kampanyaların baskısıyla fiyatlar avro cinsinden yüzde 2,9 ile yüzde 6,3 oranında geriledi.

SEKTÖRDE BİR İLK: 15 YAŞ ÜZERİ ARAÇLARA KREDİ MÜJDESİ

Raporun en çarpıcı noktası, Quick Finans’ın piyasaya sunduğu yeni finansman modeli oldu. Türkiye'deki 33,6 milyonluk araç parkının yüzde 37'sini oluşturan 15 yaş üzeri araçlar, bugüne kadar finansman imkanlarından mahrumdu.

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, yaklaşık 6,5 milyon aracı kapsayan bu segment için yeni bir kredi uygulaması başlattıklarını duyurdu. Karadağ:

"Sektörde yeni bir pazar açıyoruz. Finansmana erişimi olmayan bu geniş araç parkını sisteme dahil ederek, hem düşük bütçeli mobilite ihtiyacını karşılayacağız hem de takas sisteminin daha güvenli çalışmasını sağlayacağız" dedi.