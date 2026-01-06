Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporunu yayımladı.

Raporda şu ifadelere yer verildi;

Tüketici fiyatları aralık ayında yüzde 0,89 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 0,18 puan düşüşle yılı yüzde 30,89 seviyesinde tamamlamıştır. Yıllık enflasyon gıda grubunda yükselirken diğer gruplar genelinde gerilemiştir. Bir önceki ay düşen gıda fiyatlarındaki yükselişi kırmızı et ve sebze öncülüğünde işlenmemiş gıda fiyatları sürüklemiştir. Kırmızı et fiyatlarındaki artışın etkisi işlenmiş et ürünlerinde de hissedilmiştir. Aralık ayında enerji fiyatları yatay seyretmiştir. Hizmet grubunda kira aylık enflasyonundaki zayıflama devam ederken haberleşme hizmetleri fiyatlarında hızlanma izlenmiştir. Nitekim, hizmet enflasyonu mevsimsel etkilerden arındırıldığında bir önceki aya kıyasla yatay seyretmiştir. Temel mal grubunda, giyim ve ayakkabı fiyatları mevsimsel etkiler ile gerilerken, dayanıklı tüketim mallarında aylık fiyat artışı yavaşlamıştır. Diğer temel mal enflasyonundaki yükselişte ise büyük ölçüde ilaç fiyat gelişmelerinin etkisi hissedilmiştir. Temel mal fiyatları mevsimsel etkilerden arındırıldığında, sınırlı bir oranda yavaşlamıştır. Aralık ayında üretici fiyatları aylık enflasyonu yüzde 0,75 ile yavaşlamaya devam ederken yıllık enflasyonu yüzde 27,67 olarak gerçekleşmiştir. Bu görünüm altında, aralık ayında tüketici enflasyonunun ana eğilimi gerilemiştir.