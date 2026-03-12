7 Mart’ta sona eren haftalık verilere göre mevsim etkilerinden arındırılmış ilk işsizlik maaşı başvuruları 213 bin olarak gerçekleşti.

Bir önceki haftanın (revize edilmiş) 214 binlik seviyesinden 1.000 kişilik sembolik bir azalış kaydedildi.

Daha sağlıklı bir eğilim sunan dört haftalık hareketli ortalama ise 212 bine gerileyerek, istihdamdaki istikrarı teyit etti.

FED İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Sigortalı işsiz sayısındaki 21 bin kişilik düşüş, işten çıkarılanların yeni bir iş bulma hızının hala yüksek olduğunu gösteriyor.

Bu durum, Fed’in faiz politikaları öncesinde yakından takip ettiği "soğuma" belirtilerinin henüz sınırlı kaldığı şeklinde yoruma açık oldu.