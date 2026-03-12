Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 6 Mart ile biten haftada yüzde 2 azalışla (590 milyar 704 milyon 145 bin lira) 29 trilyon 694 milyar 200 milyon 988 bin liradan, 29 trilyon 103 milyar 496 milyon 843 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 1,9 azalarak 15 trilyon 148 milyar 876 milyon 860 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,9 düşüşle 10 trilyon 394 milyar 133 milyon 251 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 274 milyar 404 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 237 milyar 83 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 6 Mart itibarıyla 233 milyon dolarlık artış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,1 artışla 5 trilyon 940 milyar 674 milyon 186 bin liraya çıktı.

Söz konusu kredilerin 722 milyar 830 milyon 316 bin lirası konut, 46 milyar 560 milyon 585 bin lirası taşıt, 2 trilyon 271 milyar 93 milyon 470 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 900 milyar 189 milyon 815 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 6 Mart ile biten haftada 33 milyar 271 milyon 312 bin lira artarak 23 trilyon 547 milyar 852 milyon 439 bin liraya yükseldi.