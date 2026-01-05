Haftaya pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinin ardından alımların hızlanmasıyla yeni bir zirveye imza attı.

Güne yüzde 0,43 artışla 11.547,72 puandan başlayan endeks, gün ortasında rekor tazeledi.

ENFLASYONDA "YÜZDE 1 ALTI" ETKİSİ

Piyasalardaki iyimserliğin ana kaynağı, TÜİK’in açıkladığı veriler oldu. Açıklanan rakamlara göre:

• Aylık Enflasyon: Yüzde 0,89

• Yıllık Enflasyon: Yüzde 30,89

• 12 Aylık Ortalama: Yüzde 34,88

Yatırımcılar, 2025 kapanışında resmi aylık enflasyonun ikinci kez yüzde 1'in altında gelmesini, ekonomik istikrar sinyali olarak yorumladı ve hisse senedi piyasasına yöneldi.

BIST 100'DEN YENİ REKOR: 11.643 PUAN

Enflasyon verisinin yarattığı moral ile alımların güçlendiği BIST 100 endeksi, seans içerisinde 11.643,46 puanı test ederek tarihi bir rekor kırdı.

Bu yükseliş aslında cuma gününden sinyallerini vermişti. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 2,10 yükselişle 11.498,38 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirmişti.

Yeni haftaya da bu ivmeyle başlayan borsa, enflasyon verisiyle rallisini taçlandırdı.