Paramedya'da yer alan habere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Q Yatırım Bankası'na yönelik yürütülen "Tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı aklama" soruşturması derinleştikçe dikkat çekici detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen yasal faiz oranlarının üzerinde faizle bazı şirketlere borç para verildiği ve bu yöntemle haksız kazanç sağlandığının tespit edildiği belirtildi.

Yürütülen incelemelerde, aralarında banka yöneticilerinin de bulunduğu toplam 9 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bu kişilerden birinin ise halka açık bir şirketin CEO'su olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA 7 KASIM 2025'TE BAŞLATILDI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın ilk aşamasında banka yetkilileri Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu hakkında 7 Kasım 2025 tarihinde adli işlem başlatıldığı hatırlatıldı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ise yeni delillere ulaşıldığı ve kapsamın genişletildiği ifade edildi.

Bu çerçevede, Ali Ercan ile bağlantılı olduklarına dair bulgular elde edilen Serkan Önem, Muzaffer Armağan Saraçoğlu, Cem Ferdi Ordu, Hakkı Çatman, Hacı Mehmet İnce, İbrahim Başgüdücü, Selda Yılmaz, Mehmet Sadi Özekmekçi ve Fatih Soylu hakkında da yeni tespitler yapıldığı kaydedildi.

HALKA AÇIK ŞİRKETİN CEO'SU ÇIKTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Dcttr Ceo'su Muzaffer Armağan Saraçoğlu hakkında ortaya çıkan bilgi ise dikkat çekti. Saraçoğlu'nun, geçtiğimiz yıl halka arz edilen ve hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören bir şirkette CEO olarak görev yaptığı öğrenildi.