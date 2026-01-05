Ankara'dan gelen son dakika bilgilerine göre 2026 yılının ilk yarısında uygulanacak mali ve sosyal haklar netlik kazandı.

Temmuz-Aralık 2025 döneminde gerçekleşen yüzde 12,19'luk enflasyon oranı, maaş zamlarında belirleyici oldu.

Milyonların beklediği veri geldi: TÜİK, aralık ayı enflasyonunu açıkladı!

ZAM ORANLARI NASIL BELİRLENDİ?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı uyarınca, ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin aylıklarına yüzde 11 oranında artış ve 1.000 TL seyyanen zam öngörülmüştü.

Ancak gerçekleşen enflasyon farkıyla birlikte tablo değişti:

• Memur ve Memur Emeklisi: Enflasyondan kaynaklı ilave yüzde 7,6'lık farkla birlikte toplam zam oranı yüzde 18,6 oldu. Ayrıca maaşlara 1.000 TL seyyanen artış yansıtıldı.

• SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: Bu gruptaki emeklilerin aylıklarında ise yüzde 12,19 oranında artış sağlandı.

Memur emeklileri, 1.000 liralık seyyanen artıştan hizmet süreleriyle orantılı olarak yararlandırıldı.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR NE KADAR OLDU?

Yapılan düzenleme, taban maaşları da yukarı çekti. Aile yardımı ödeneği dahil olmak üzere:

• En Düşük Memur Maaşı: 50 bin 503 liradan 61 bin 890 liraya,

• En Düşük Memur Emekli Aylığı: 22 bin 671 liradan 27 bin 772 liraya yükseldi.

MESLEK MESLEK YENİ MAAŞ LİSTESİ (OCAK 2026)

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, bazı ünvanlardaki kamu görevlilerinin yeni net maaşları şu şekilde sıralandı:

• Uzman Doktor (1/4): 150.426 TL (Eski: 126.119 TL)

• Profesör (1/4): 135.089 TL (Eski: 111.348 TL)

• Mühendis (1/4): 96.211 TL (Eski: 78.200 TL)

• Şube Müdürü (1/4 - Üniv. Mezunu): 94.384 TL (Eski: 76.659 TL)

• Araştırma Görevlisi (7/1): 90.568 TL (Eski: 73.792 TL)

• Avukat (1/4): 90.000 TL (Eski: 73.515 TL)

• Başkomiser (3/1): 89.214 TL (Eski: 74.490 TL)

• Polis Memuru (8/1): 81.617 TL (Eski: 68.084 TL)

• Uzman Öğretmen (1/4): 81.219 TL (Eski: 67.766 TL)

• Vaiz (1/4): 76.653 TL (Eski: 63.916 TL)

• Hemşire (5/1 - Üniv. Mezunu): 74.770 TL (Eski: 61.759 TL)

• Öğretmen (1/4): 73.368 TL (Eski: 61.146 TL)

• Teknisyen (11/1 - Lise Mezunu): 66.870 TL (Eski: 54.547 TL)

• Memur (9/1 - Üniv. Mezunu): 64.397 TL (Eski: 52.617 TL)