Dünya Altın Konseyi (WGC) Küresel Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigas, CNBC-e Londra Temsilcisi Berfu Güven'in konuğu oldu. Venezuela'da yaşanan son gelişmelerle birlikte 2026 yılına jeopolitik risklerle başlandığını hatırlatan Artigas, Jeopolitik Risk Endeksi (GPR) üzerinden yapılan analizlere göre endeksteki 100 puanlık artışın, altın fiyatlarında kısa vadede yaklaşık yüzde 2,5'lik yükselişe yol açtığını söyledi.

"JEOPOLİTİK RİSK ALTINI BESLİYOR"

Artigas, jeopolitik gelişmelerin altın üzerindeki etkisinin yalnızca anlık fiyat tepkileriyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Eğer yaşanan şoklar küresel ekonomi, ticaret akışları ya da finansal piyasalar üzerinde kalıcı etkiler yaratıyorsa, altın üzerindeki destek de daha uzun soluklu oluyor" dedi.

Son yıllarda altının güçlü performansında jeopolitiğin belirleyici rol oynadığını ifade eden Artigas, altının görünümünü şekillendiren ana faktörleri ekonomik büyüme, risk ve belirsizlik, fırsat maliyeti ve momentum olarak sıraladı. Jeopolitiğin yanı sıra, 2025'te olduğu gibi daha düşük faiz ortamının da özellikle yatırım amaçlı altın talebini desteklediğini belirtti.

"ALTIN STRATEJİK BİR VARLIK"

2025 yılında altın fiyatlarının yüzde 67 artarak 1971'den bu yana en güçlü yıllardan birinin geride bırakıldığını hatırlatan Artigas, buna rağmen altının portföylerdeki rolünü koruduğunu söyledi. Artigas bu durumu şu sözlerle değerlendirdi:

"Tahvil ve hisse senetleri arasındaki korelasyon yükseldi. Bu da yatırımcıları yeniden altın gibi dengeleyici varlıklara yöneltiyor. Üstelik altın yatırım piyasası hala doygun değil; Covid dönemi ya da küresel finans krizi seviyelerine ulaşmış değiliz"

ALTIN FİYATLARI İÇİN ÜÇ SENARYO

Dünya Altın Konseyi'nin doğrudan fiyat tahmini yapmadığını belirten Artigas, farklı makro senaryolara göre altının performansına ilişkin beklentileri şöyle aktardı:

"ABD ekonomisinde yavaşlama ve finansal risklerin artması halinde fiyatlar yüzde 10–15 daha artabilir. Küresel çapta resesyon ya da yaygın jeopolitik stres senaryosunda ise yüzde 30'a varan getiriler mümkün. Buna karşılık risklerin hızla azalması veya faizlerin yükselmesi durumunda altında yüzde 20'ye varan aşağı yönlü baskı da oluşabilir. Bu gerçekten makroekonomik koşulların nasıl gelişeceğine bağlı. Ancak altın fiyatlarının bu ortamda çift haneli getiri sağlayabileceği durumlar ve olaylar var."

KRİPTOYA KARŞI ALTININ KONUMU

Altının güvenli liman rolünün kripto varlıklar tarafından tehdit edildiği görüşüne katılmadığını belirten Artigas, "Altının talep yapısı çok daha dengeli. Yatırımın yanı sıra mücevher ve elektronik gibi reel kullanım alanları var. Bu yapı, altını diğer varlıklardan temelden ayırıyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DÜNYADA BEŞ ALICIDAN BİRİ"

Türkiye'nin küresel altın piyasasında özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Artigas,

"Türkiye, Çin, Hindistan ve ABD gibi ülkelere kıyasla ölçek olarak çok daha küçük olmasına rağmen, dünyada altın talebinin en güçlü olduğu ülkelerden biri" dedi. Bu durumun arkasında güçlü bir kültürel bağ ile altının kur, enflasyon ve belirsizliklere karşı birikim aracı olarak görülmesinin bulunduğunu ifade etti.

Artigas, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) altın rezervleri açısından dünyada ilk 10–11 arasında yer aldığını, 2025'te ise en büyük beş alıcıdan biri olduğunu söyledi.

ALTIN TÜRK FİNANS SİSTEMİNİN PARÇASI

Bankacılık sisteminde sermaye olarak altının kullanılabilmesinin Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran önemli bir unsur olduğuna dikkat çeken Artigas, "Merkez Bankası sadece rezervlerini tutmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'deki bankacılık sistemiyle çok yakın çalışarak altını Türk finans sisteminin bu kadar önemli bir bileşeni haline getiriyor" dedi.

YASTIK ALTI ALTIN VE DİJİTAL ALTIN

Türkiye'deki yastık altı altın miktarına ilişkin net bir rakam vermeyen Artigas, küresel ölçekte yer üstündeki altın stoklarının yaklaşık yüzde 17–20'sinin bireylerin doğrudan mülkiyetinde olduğunu söyledi. Bu altının tamamının yastık altında tutulmadığını, bir bölümünün özel kasalarda ve bankalarda yer aldığını ifade etti.

Fiziksel altından dijital altına geçiş sürecine de değinen Artigas,"Dijital altından ne kastedildiğine bağlı. Token bazlı ürünler hala çok erken aşamada. Ancak yatırımcılar uzun süredir fiziki altınla desteklenen finansal ürünleri kullanıyor" dedi. Bugün dünyada 120'den fazla altın destekli ETF bulunduğunu ve bu fonların toplamda yaklaşık 4 bin ton fiziki altın tuttuğunu sözlerine ekledi.