Haftanın ortasında altın piyasası hem küresel ekonomik verileri hem de iç piyasadaki döviz kurlarını fiyatlıyor.

Güne yatay bir seyirle başlayan gram altın, serbest piyasada saat 07.15 itibarıyla 6.186 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Yatırımcılar, 6.200 TL direncinin aşılıp aşılmayacağını yakından takip ediyor.

ÇEYREK ALTIN 10 BİN LİRA BARAJININ ÜZERİNDE

Vatandaşın en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan çeyrek altın, yüksek seyriyle dikkat çekiyor.

Kuyumcularda çeyrek altın 10.390 TL satış fiyatıyla el değiştirirken, yarım altın ise 20.780 TL seviyesinde dengelenmiş durumda.

Düğün sezonu öncesi hazırlık yapan vatandaşlar ve birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar, makas aralığının (alış-satış farkı) açılıp açılmadığını kontrol ediyor.

ONS ALTIN VE KÜRESEL PİYASALAR

Altın fiyatlarının ana belirleyicilerinden biri olan ons altın, uluslararası piyasalarda 4.465 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, küresel merkez bankalarının faiz politikalarındaki belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin ons fiyatını desteklediğini ancak kısa vadeli kâr satışlarının yaşanabileceğini belirtiyor.

İç piyasada ise dolar/TL'nin 43 TL üzerindeki seyri, gram altındaki düşüşü sınırlıyor.

İşte 7 Ocak Çarşamba günü güncel altın fiyatları tablosu...

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın satış fiyatı: 6.185 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.032 TL

Yarım altın satış fiyatı: 20.060 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.430 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.465 dolar