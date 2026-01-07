Altın piyasasında kayıt dışılıkla mücadele kapsamında devrim niteliğinde bir karar alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı yeni düzenleme ile kuyumcularda nakit ödeme dönemi kapanıyor. Nisan ayında devreye girecek sistemle birlikte her gram altın, kimlik kartı gibi takip edilecek.

Yastık altı yatırımların ve geleneksel alışverişin merkezi olan kuyumcularda alışkanlıkları kökten değiştirecek bir uygulama hayata geçiyor.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, Jewellery Antalya alım heyeti fuarındaki sohbet toplantısında detayları paylaştı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS), nisan ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.

Altın alacaklar yeni döneme dikkat! Kuyumcularda nakit devri bitiyor 1

ELDEN PARA DÖNEMİ SONA ERİYOR

Yeni düzenlemenin en çok konuşulacak maddesi ödeme yöntemlerindeki değişiklik oldu. Yıllardır süregelen "nakit para verip altın alma" veya "altın bozdurup nakit alma" dönemi resmen bitiyor.

Nisan ayından itibaren kuyumculardaki tüm alışverişlerde ödemeler şu yöntemlerle yapılacak:

• Kredi Kartı
• Banka Kartı (Debit)
• IBAN üzerinden Havale/EFT

Vatandaş kuyumcuya altın sattığında ise ödeme elden yapılmayacak; tutar doğrudan satıcının banka hesabına gönderilecek ve işlem faturalandırılacak.

Altın alacaklar yeni döneme dikkat! Kuyumcularda nakit devri bitiyor 2

HER ALTININ BİR KİMLİĞİ OLACAK

Sistemin temel amacı, kayıt dışı ekonomiyi bitirmek ve sahteciliğin önüne geçmek. Bu kapsamda Türkiye’de üretilen ve satılan tüm altınlar (gramdan kiloya kadar) artık bandrollü ve sertifikalı olacak.
Bandrol üzerindeki özel seri numarası sayesinde;

• Altının hangi firma tarafından üretildiği,
• Ne zaman piyasaya sürüldüğü,
• Menşei ve tüm hareketleri dijital sistem üzerinden anlık olarak izlenebilecek.

Altın alacaklar yeni döneme dikkat! Kuyumcularda nakit devri bitiyor 3

SEKTÖR TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMA: "DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR"

Jewellery Antalya Fuarı’nda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, sistemin sektörde büyük bir dönüşüm yaratacağını vurguladı.

Yakın, "Darphane bandrol verecek, bandrol olmadan altın basılamayacak. Bir gram altın için de bir kilo altın için de aynı sistem geçerli olacak" ifadelerini kullanarak denetimin sıkılaşacağına işaret etti.

