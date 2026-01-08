Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 2025 yılına ait altın üretim rakamlarını paylaştı. Veriler, Türkiye'nin geçtiğimiz yıl fiziki altın talebini karşılamak için devasa bir üretim hacmine ulaştığını ortaya koydu. Toplamda 13 milyon 176 bin 51 adet altın basılırken, bu üretim süreci için yaklaşık 50 ton (49 ton 715 kg) saf altın kullanıldı.

GÖZBEBEĞİ YİNE "ÇEYREK ZİYNET"

Piyasaya sürülen altın çeşitleri arasında en büyük ilgiyi, her dönem olduğu gibi yine çeyrek altın gördü.

Üretim Şampiyonu: Sadece çeyrek ziynet altın kategorisinde 7 milyon 35 bin 130 adet üretim yapıldı.

Diğer Üretimler: Ziynet grubunda çeyreği, 1,7 milyon adetle tam altın ve 1,3 milyon adetle yarım altın takip etti.

"ATA LİRA" VE SİKKE ALTIN GRUBUNDA TAM ALTIN DAMGASI

Halk arasında "Ata Lira" olarak bilinen sikke Cumhuriyet altınları grubunda ise farklı bir tablo oluştu. Bu kategoride en çok tercih edilen tür 2 milyon 202 bin 220 adetle "tam" sikke altın oldu.

Sikke grubundaki üretimlerin toplam ağırlığı 17 tonu geçerken, ziynet grubunun toplam ağırlığı 31,4 ton olarak kayıtlara geçti.

REŞAT VE DARPHANE ALTINLARINA ÖZEL İLGİ

Geleneksel motifleri ve tarihsel değeriyle bilinen Reşat altınlar da Darphane tezgahlarından geçmeye devam etti.

Toplamda 40 bin 289 adet Reşat altını basılırken, bu üretimde yaklaşık 785 kilogram altın harcandı.

Ayrıca, Darphane’nin kendi markasıyla piyasaya sürdüğü çeşitli gramajlardaki darphane altınlarından da 338 bin 178 adet üretildi.

ÜRETİM SÜRECİ HASSAS DENGELERLE YÜRÜTÜLÜYOR

Darphane, 1951 tarihli TBMM kararı çerçevesinde üretilen tüm bu altınların 22 ayar olduğunu ve 24 ayar külçe altınların eritilerek; haddeleme, kesme, kalite kontrol ve kenar tırtıllama gibi yüksek güvenlikli aşamalardan geçtiğini hatırlattı. Bu titiz süreç, piyasadaki Cumhuriyet altınlarının standart ve güvenilir kalmasını sağlıyor.

Kaynak: Dünya