Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında hareketli bir seyir gözleniyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, ons tarafındaki 4.400 dolar barajının üzerindeki yerini korurken, yurt içinde gram altın fiyatları 6.100 TL seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Piyasalardan alınan son verilere göre altın türlerinde satış fiyatları şu şekilde şekillendi:

Gram Altın: Güne hareketli başlayan gram altın, serbest piyasada 6.126,66 TL seviyesinden alıcı buluyor.

Çeyrek Altın: Yatırımcının en çok tercih ettiği araçlardan biri olan çeyrek altın, bugün 10.011,43 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Yarım Altın: Birikimlerini yarım altın olarak değerlendirmek isteyenler için satış fiyatı 20.019,33 TL olarak belirlendi.

Tam Altın: Tam altın satış fiyatı piyasalarda 41.128,00 TL seviyelerinde seyrediyor.

Cumhuriyet Altını: Özellikle uzun vadeli yatırımcıların gözdesi olan Cumhuriyet altını 39.923,24 TL'den satılıyor.

Gremse Altın: Piyasada daha büyük ölçekli yatırımın adresi olan gremse altın ise 102.890,00 TL bandında işlem görüyor.

Ons Altın: Küresel piyasaların nabzını tutan ons altın, 4.428,14 dolar satış fiyatıyla güne devam ediyor.