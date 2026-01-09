Değerli madenlerde yaşanan sert yükselişler ve artan jeopolitik risklerle güçlenen "güvenli liman" arayışı, otomobil piyasasını olumsuz etkiledi. Bursa Oto Galericiler Odası yetkilileri, vatandaşların birikimlerini korumak amacıyla nakit parayı altın ve gümüşe kaydırdığını ifade ediyor.

"YATIRIMCI ALTIN VE PLATİNDEN VAZGEÇMİYOR"

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, pandemiden sonra otomobilin bir yatırım aracı olarak görüldüğünü ancak gelinen noktada ilginin değiştiğini belirtti. Yanık, piyasadaki durumu şu sözlerle özetledi:

"Birçok kişi yatırımlarını altın, gümüş ve platine yapıyor. Bu madenlerde yükseliş durmadığından, değer kaybına uğrarız endişesiyle vatandaşlar ikinci el otomobilden uzak duruyor. Nakit para bir süredir otomobil yerine altın ve gümüşe akıyor."

KREDİ FAİZLERİ VE STABİL SEYİR

Piyasadaki alışverişin oldukça stabil gittiğine dikkat çeken Yanık, talebin düşük kalmasında kredi faizlerinin de büyük rol oynadığını vurguladı. Yüksek faiz oranları nedeniyle kimsenin krediyle araç almak istemediğini belirten Yanık, piyasada genellikle 800 bin TL ile 1,5 milyon TL arasındaki otomobillerin sınırlı şekilde el değiştirdiğini ifade etti.

"YENİ YILA DAİR UMUTLAR İLK HAFTADAN AZALDI"

Bursa Oto Galericiler Odası Başkan Vekili Mehmet Özdemir ise geçen yılın sektör açısından kötü geçtiğini, 2026 yılına dair umutlarını ise ilk haftadan yitirdiklerini söyledi. Özdemir, piyasanın önündeki engelleri şöyle sıraladı:

Altın ve gümüş fiyatlarındaki durdurulamaz yükseliş.

Araç fiyatlarındaki ve vergilerdeki artış.

Kredi faiz oranlarının yüksekliği.

Piyasada hareketliliğin ancak altın ve gümüşün durağanlaşması ve kredi faizlerinin düşmesiyle başlayabileceğini belirten galericiler, şu an için kar marjlarının düştüğünü ve sadece piyasayı döndürmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: İHA

