UOB Küresel Ekonomi ve Piyasalar Araştırma birimi, artan belirsizlikler ışığında piyasalara dair yeni strateji raporunu yayımladı. Raporda, küresel ölçekte altının en güçlü güvenli liman olma özelliğini koruduğu vurgulanırken; G-7 para birimleri arasında Japon yeninin, ASEAN bölgesinde ise Singapur dolarının benzer bir sığınak rolü üstlendiği belirtildi.

VENEZUELA ETKİSİ VE ONS BAŞINA 150 DOLARLIK SIÇRAMA

Özellikle Venezuela’da yaşanan son gelişmelerin ardından altın fiyatlarında ons başına 150 dolarlık ani bir yükseliş yaşandığına dikkat çekilen raporda, yüksek oynaklığın tahminleri değiştirdiği ifade edildi. Jeopolitik tansiyonun altın talebini desteklemeye devam edeceği öngörüsüyle, bankanın gelecek projeksiyonları yükseltildi.

2026 YILI ÇEYREKLİK ALTIN TAHMİNLERİ

UOB, 2026 yılının geneline yayılan ons altın fiyat öngörülerini şu şekilde yukarı yönlü revize etti:

2026 1. Çeyrek: 4.300 dolardan 4.400 dolara,

2026 2. Çeyrek: 4.400 dolardan 4.600 dolara,

2026 3. Çeyrek: 4.500 dolardan 4.800 dolara,

2026 4. Çeyrek: 4.600 dolardan 5.000 dolara yükseltildi.

BELİRSİZLİK TALEBİ BESLİYOR

Banka analistleri, küresel belirsizliklerin ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme çabalarının altın talebi üzerinde itici güç olmaya devam edeceğini vurguladı. Raporda ayrıca, yatırımcıların jeopolitik risklerden korunmak amacıyla altına olan yöneliminin önümüzdeki iki yıl boyunca ivmesini koruyacağı ifade edildi.

