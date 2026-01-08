Son dönemde yoğun ilgi gören ALTINS1, iki işlem gününde üst üste taban fiyat seviyelerinden kapanış yaptı. Yaklaşık %13’lük geri çekilme, klasik bir altın düşüşünden ziyade sertifikaya özgü fiyatlama bozulmasının düzelmesi olarak değerlendiriliyor.

Küresel ons altın ve yurt içi gram altın fiyatlarında bu ölçekte bir geri çekilme görülmezken, ALTINS1’de yaşanan sert satışlar yatırımcıların dikkatini yeniden ürünün yapısına çevirdi.

ALTIN DÜŞMEDİ, MAKAS MI KAPANIYOR?

Piyasa kaynaklarına göre düşüşün ana nedeni, ALTINS1’in bir süredir fiziki altın ve BIST Altın Endeksi’ne kıyasla yüksek primli işlem görmesiydi.

Son iki günde yaşanan hareketle birlikte, sertifikanın piyasa fiyatı, dayanak varlığa göre oluşan şişkin primi çok kısa sürede geri verdi.

Bu nedenle yaşanan kayıp, altında sert bir değer kaybından değil, fiyat–altın makasının ani şekilde daralmasından kaynaklandı.

LİKİDİTE VE PANİK SATIŞLARI ETKİLİ OLDU

ALTINS1, yapısı gereği sınırlı derinliğe sahip ürünler arasında yer alıyor. Bu tür sertifikalarda yoğunlaşan satış emirleri, fiyatın çok kısa sürede taban seviyelere gelmesine neden olabiliyor.

Son düşüş sürecinde; Stop emirlerinin devreye girmesi, kaldıraçlı ve teminatlı pozisyonların çözülmesi, panik satışlarının artması hareketi hızlandıran unsurlar olarak öne çıktı.

UZMANLAR UYARIYOR: ALTINS1 FİZİKİ ALTIN DEĞİL

Piyasa uzmanları, ALTINS1’in fiziki altın ya da doğrudan gram altın ürünü olmadığına dikkat çekiyor.

Sertifika fiyatının arz–talep dengesine, likidite koşullarına, piyasadaki prim/iskonto yapısına duyarlı olduğu, bu nedenle zaman zaman altın fiyatlarından bağımsız sert hareketler yapabildiği vurgulanıyor.

BU HAREKET ALTININ DEĞİL, ÜRÜNÜN RİSKİ

Son iki günde yaşanan tablo, altın piyasasından çok ALTINS1’in kendi dinamiklerini öne çıkardı. Küresel altın fiyatlarında olağan dışı bir çöküş yaşanmazken, sertifikada görülen sert geri çekilme, yatırımcılar açısından ürün bazlı riskin net bir örneği olarak değerlendiriliyor.