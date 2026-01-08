Altın, hem alım satım yapanların hem de uzun vadeli yatırımcıların her zaman radarında. İç ve dış piyasalardaki gelişmeler ile döviz kurlarındaki değişimlere paralel olarak altın fiyatları da yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Gram altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar…

8 Ocak 2026 Perşembe TSI 07.04 itibarıyla güncel altın fiyatları şu şekilde…

GRAM ALTIN

Alış: 6.141,75 TL

Satış: 6.142,53 TL

ONS ALTIN

Alış: 4.437,73 dolar

Satış: 4.438,30 dolar

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.826,79 TL

Satış: 10.043,04 TL

