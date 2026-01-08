Avrupa piyasalarında saat 12.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 604 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 25.178 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 10.025 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,1 azalışla 8.229 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 45.614 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,2 kazançla 17.626 puan seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin Venezuela'da düzenlediği askeri müdahalenin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik söylemleriyle Avro Bölgesi'nde jeopolitik endişeler artarken, Trump'ın 2027 için ABD savunma bütçesi hedefini açıklaması sonrası Avrupalı silah üreticilerinin hisseleri rekor seviyelere yükseldi.

Trump yaptığı açıklamada, ABD senatörleri ve siyasi temsilcilerle yaptığı görüşmelerin ardından gelecek yılki askeri bütçenin 1,5 trilyon dolar olması gerektiğine karar verdiğini söyledi.

Jeopolitik gerilimlerin artması ve ABD'nin savunma harcamalarını artıracağına yönelik açıklamaların ardından Stoxx Havacılık ve Savunma Endeksi, art arda beşinci işlem gününde de artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Öte yandan, kurumsal tarafta Associated British Foods'un (AB Foods) ABD'deki gıda satışlarının zayıf seyrettiğini ve bu nedenle yıllık karın düşebileceğini açıklamasının ardından şirketin hisseleri yüzde 10,4 düştü.

Analistler, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, tüketici güven endeksi ve işsizlik oranı verilerinin, ABD'de ise dış ticaret dengesi ile toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtti.

(AA)