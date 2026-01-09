Günün şirket ve pay alım-satım haberleri gelirken, sermaye artırım kararları da belli oldu. İşte detaylar…

ŞİRKET HABERLERİ

Üçay Mühendislik ’in 60.000.000 adet payının pay başına 18,00 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi .

FRMPL – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

ZGYO – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.

AGESA – Ocak – Aralık döneminde prim üretimi %70 artışla 24,4 milyar TL’ye yükseldi.

ARDYZ – Şirketin, 1,9 milyon dolar sipariş aldığı açıklandı.

ANHYT – Ocak – Aralık döneminde prim üretimi %66,5 artışla 20,7 milyar TL’ye yükseldi.

BJKAS – Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından 436.456.920 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BALSU – 112 gün vadeli 200 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

BVSAN – Şirketin, %85 bağlı ortaklığı Bülbüloğlu Çelik’in 2,0 milyon euroluk iş aldığı açıklandı.

BRLSM – Şirketin %70 bağlı ortaklığı Solar Santral’in sermayesinin artırılarak tescil edildiği açıklandı.

CVKMD – Şirket bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’e ait Kütahya’daki Krom Ocağı Üretim Kapasitesi Artışı için ÇED başvurusunun yapıldığı açıklandı.

DERHL – 120 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

EKGYO – İstanbul Başakşehir Doğu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun 16 Ocak’ta yapılacağı açıklandı.

EBEBK – Aralık ayında şirketin satılan ürün adetinin %22, Ocak – Aralık döneminde %16 arttığı açıklandı.

GRTHO – Şirketin bağlı ortaklığı Özova Tarım’ın 306 milyon TL tutarında ürün satışı yaptığı açıklandı.

HEDEF – Colendi Menkul Değerler’in Dolunay Sabuncuoğlu'na ait 2.695.000 adet payının 272.232 dolara satın alınmasına karar verildiği, şirket sermayesindeki payının %53,45’e yükseleceği açıklandı.

HUBVC – STRS'nin %100 payının 200.000 TL bedelle üçüncü kişiye devredildiği açıklandı.

INDES – Şirketin, HP İş Ortakları Toplantısında ödül aldığı açıklandı.

INFO – 6,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

KGYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 7,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

KAPLM – Şirketin %82,95’lik payının Rıza Kandemir, Ral GSYO, Feridun Geçgel ve Enver Geçgel’e devri kapsamında şirkete ilişkin zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.

MEYSU – Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arz büyüklüğünün 8,5 katı talep toplandığı açıklandı.

MEPET – Şirket ile Kayserispor arasında Aralık’ta yapılan reklam anlaşmasının feshedildiği açıklandı.

MERKO – ayrılma hakkı kullanım fiyatının 14,50 TL olarak kullandırılması kapsamında yapılan başvuu SPK tarafından onaylandı.

NUHCM – Verimlilik ve karlılığa katkı sağlayacak, yatay ve dikey büyüme fırsatları sunabilecek yurt içi ve yurt dışı yatırım imkanlarının değerlendirilme sürecinin devam ettiği açıklandı.

OTKAR – Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesinin yenilendiği açıklandı.

OZATD – Şirketin, faaliyet gösterdiği bölgede etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle, tersane sahasında bulunan vinçlerden birinin devrildiği, maddi hasar meydana geldiği, şirket faaliyetlerini etkileyecek bir husus olmadığı açıklandı.

ORCAY – Of Çaysan’dan arsa, fabrika binası ve depo nitelikli taşınmaz ile taşınır makine ve ekipmanlarının 880,1 milyon TL’ye satın alınmasına karar verildiği açıklandı.

OZRDN & SONME – VBTS kapsamında şirket paylarına 6 Şubat’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

PNSUT – 147 gün vadeli 70 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

RAYGS – Ocak – Aralık döneminde prim üretimi %38,7 oranında artışla 43,5 milyon TL’ye yükseldi.

RGYAS – Şirketin, Esentepe Gayrimenkul’ü devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine işlemi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.

SASA – Yurt dışında 415 milyon euro tutarında paya dönüştürülebilir tahvil ihraç edildi.

TKNSA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

TAVHL – Şirketin, 2025’te hizmet verilen yolcu sayısının 2024’ün %6 üstünde gerçekleştiği açıklandı.

TURSG – Ocak – Aralık döneminde prim üretimi %45 artışla 147,1 milyar TL’ye yükseldi.

TRHOL – Şirketin, Asya Pasifik bölgesinde katılım finans ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösteren bir bankanın satın alınmasına yönelik ön görüşmelere başladığını açıklaması sonrasında, bağlayıcı olmayan teklifin verildiği açıklandı.

VAKBN – 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 9,59 – 9,66 TL fiyat aralığından geri alındı.

KLYPV – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 102.000 adet pay 56,40 – 57,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 18,45 – 18,51 TL fiyat aralığından geri alındı.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 420.000 adet pay 46,58 – 46,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

PASEU – Pusula Portföy tarafından 133,00 – 138,40 TL fiyat aralığından 3.503.864 adet alış ve 4.753.864 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %9,85’e geriledi.

REEDR – Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral tarafından 6,69 – 6,90 TL fiyat aralığından 200.000 adet C grubu payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,95’e yükseldi.

TEHOL – Tera Portföy tarafından 50.350.000 adet alış ve 88.847.560 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %9,27’ye geriledi.

TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 11,83 – 11,85 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

GMTAS – Şirket sermayesinin 149,2 milyon TL’den %101,07 oranında bedelsiz olarak 150,8 milyon TL artışla 300 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

QNBTR – Banka sermayesinin 3,3 milyar TL’den %64,18 oranında bedelsiz olarak 2,1 milyar TL artışla 5,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

PATEK – Tahsisli sermaye artırımının gerçekleştiği açıklandı.

NE OLACAK?

TCMB faiz kararı 22 Ocak’ta açıklanacak.

Moody’s, Türkiye Raporu’nu 23 Ocak’ta yayımlayacak.

Fitch, Türkiye Raporu’nu 23 Ocak’ta yayımlayacak.

23 Ocak’ta Davos Zirvesi gerçekleşecek.

Ekrem İmamoğlu’nun diploma davası 16 Şubat’ta gerçekleşecek.